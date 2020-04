Vendite fantasma di smartphone, la base della truffa a Ceccano: denunciati madre, figlio e un amico

Uno pubblicava gli annunci esca su Internet e poi portava avanti la trattativa via telefono utilizzando un'utenza intestata alla madre, l'altro incassava il denaro su una postepay. Funzionava così il sistema della truffa della vendite fantasma di smartphone di ultimissima generazione messo in piedi da tre ciociari - madre e figlio di Ceccano e l'amico residente nel capoluogo - che sono stati denunciati per truffa dai carabinieri di Reggio Emilia.

Il terzetto della provincia di Frosinone ha raggirato anche un reggiano che ha risposto all'annuncio concernente la vendita di uno smartphone che ha pagato 200 euro senza vedersi consegnare quanto acquistato. Per questo, i carabinieri, a cui l'operaio 20enne reggiano ha sporto denuncia, hanno rintracciaro e denunciato i tre ciociari.

