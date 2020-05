Compra 400 euro di mascherine, ma era una truffa: cassinate beffato da un annuncio su Facebook

Compra 400 euro di mascherine, ma era una truffa. I carabinieri hanno denunciato un 19enne residente in provincia di Avellino per frode informatica ai danni di un cassinate.



Il giovane, stando a quanto accertato dai militari dell'Arma, ha prima pubblicato un annuncio sul social network "Facebook" per la vendita di 200 mascherine protettive con classe di protezione FFP3 e, poi, trovato l'acquirente in un 36enne, residente a Castelnuovo Parano, si è fatto versare 400 euro su una "carta postpay" a lui intestata, senza però mai inviare inviare la merce acquistata.