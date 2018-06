Una clinica privata mette nei guai il presidente di Federlazio Frosinone, Alessandro Casinelli. L'imprenditore è stato arrestato alle cinque di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

Casinelli, importante imprenditore nel campo della sanità privata, dopo mesi di indagini, è accusato di associazione per delinquere semplice finalizzata alle false comunicazioni sociali, la truffa aggravata e l’appropriazione indebita. L’inchiesta è quella che ha al centro la clinica Villa Aurora di Reggio Calabria finita nei giorni scorsi in ‘concordato preventivo’.



L’indagine era nata da una denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria dallo stesso Alessandro Casinelli appena rotta la società con il suo ex socio ed amico, l’imprenditore Giorgio Rea, e prese le redini dell’amministrazione.



Le indagini della Guardia di Finanza, invece, sono andate in direzione opposta. Secondo gli inquirenti, infatti, quella denuncia fu presentata al solo scopo di mettere le mani avanti e tentare di costruirsi una verginità. Sospettano che l’acquisto di Villa Aurora sia avvenuto solo con l’esclusiva finalità di spolpare il patrimonio della clinica. Per questo, l’immobile – al quale viene attribuito un valore vicino ai 9 milioni di euro – è stato sequestrato già da alcuni mesi. Casinelli, in tutta questa vicenda, si è sempre proclamato innocente e, di contro, parte offesa. Sartà ora l'inchiesta della Finanza a chiarire ogni passaggio di questa complicata storia.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA