Giovedì 24 Febbraio 2022, 06:55

Anziana truffata dal finto postino. E’ successo ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano, dove un giovane si è recato a acasa di una donna e ha simulato di dover consegnare un pacco per conto del nipote.

La donna, non pensando che quel ragazzo potesse essere un truffatore, gli ha consegnato 150 euro.

Poco dopo, però, ha realizzato quanto le era accaduto ed ha dato l’allarme ai carabinieri.

Ha raccontato la sua storia, fornendo anche particolari sia in ordine all’auto utilizzata per arrivare a Piedimonte sia l’abbigliamento che indossava il truffatore.

Poi ha accusato un lieve malore. Ora sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Piedimonte agli ordini del capitani Giuseppe Scolatro.

L’accaduto è rimpallato anche sui social, dov’è stato comunicato modello di auto e altri particolari per mettere in guardia da altri colpi.

Non è la prima volta, purtroppo, che anziani vengono raggirati da malintenzionati che, approfittando della bontà, portano via contanti.

Le forze dell’ordine ad ogni occasione ribadiscono di non consegnare soldi a nessuno e di chiedere aiuto in caso di dubbi e incertezze.