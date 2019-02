Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di Polizia di Cisterna hanno concluso le indagini coordinate dalla Procura di Latina che hanno consentito di individuare due soggetti - V. M. , 46 anni e C. L., 42 anni - «responsabili in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso di circonvenzione di persone incapaci».Il primo, qualificandosi come avvocato operante presso il Tribunale di Frosinone, e il secondo in qualità di autista e collaboratore, sono indagati per aver abusato «dello stato di infermità e di deficienza psichica di una donna invalida civile al 100%, affetta da gravi patologie». I due si sono inoltre approfittati dell’anziana madre della malcapitata vittima. «Entrambe deboli ed incapaci di provvedere ai propri interessi - spiegano gli agenti - sono state indotte a compiere atti a loro dannosi, consistiti nel pressoché totale azzeramento dei loro conti per complessivi 111.000 euro, mediante l’emissione di vaglia postali non trasferibili, continue ricariche di carte prepagate, compilazione di assegni in bianco, fino al rilascio di una procura generale per atto notarile a favore dei delinquenti, che ha consentito la gestione economico - finanziaria dell’intero patrimonio delle vittime».Sono entrambi indagati per «circonvenzione aggravata dall’aver cagionato alle persone offese un danno di rilevante gravità. I fatti sono avvenuti a Frosinone, Cori, Gaeta, Anitrella, Fontana Liri, Monte S. Giovanni Campano e Sora ove sono stati utilizzati i vari strumenti di pagamento fraudolentemente ricevuti».V.M., sedicente procuratore, procacciatore d’affari, consulente finanziario, è stato messo in contatto con l’anziana signora da un avvocato del frusinate, il quale era stato interpellato dalla donna per problemi sorti a seguita di una scorretta gestione del suo patrimonio da parte di alcuni parenti. L’avvocato però, anche per problemi di salute, aveva girato la pratica al suo conoscente V.M.Le indagini degli investigatori del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina sono state avviate «a seguito di una disperata richiesta di aiuto di un’altra figlia e sorella delle vittime, allertata dall’ente presso il quale era aperto il conto corrente». Successive perquisizioni, acquisizioni documentali ed individuazioni fotografiche «consentivano di individuare i due soggetti, privi di occupazione, ma totalmente inseritisi nella vita delle due donne incapaci; le hanno raggirate con affettuosità di maniera, impietosite dalla richiesta di prestiti e pronte a delegare ogni gestione patrimoniale dopo una semplice gita al mare».Alla fine «il sequestro della delega notarile ha consentito di preservare il patrimonio immobiliare da ulteriori atti in pregiudizio delle parti offese».