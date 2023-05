Trovato morto per strada nell'Alto casertano, indaga la procura di Cassino

Un uomo di 50anni circa è stato trovato morto a San Pietro Infine, primo centro dell’Alto Casertano, a confine con San Vittore del Lazio. A fare la scoperta un passante che ha subito avvisato i carabinieri. Sul posto sono arrivati gli uomini della compagnia di Sessa Aurunca ed una ambulanza, i cui sanitari hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo. Le indagini sono affidate alla Procura di Cassino, competente, per territorio, anche in alcuni centri della provincia di Caserta. L'uomo è in via di identificazione.