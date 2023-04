Venerdì 7 Aprile 2023, 07:03

Anziana rapinata in casa. Paura ieri all'alba per una 77enne di Frosinone che abita in via dei Lari, nella zona di via Maniano. Erano circa le cinque del mattino. La donna, dopo aver salutato il figlio che si era recato al lavoro si era sdraiata sul divano per dormire ancora un poco. Ancora un paio d'ore aveva detto, e poi si sarebbe svegliata con la luce del sole. Ma proprio mentre si stava assopendo, ha sentito dei rumori sospetti e poi ha visto sbucare dalla finestra ha una persona che con il volto coperto da una sciarpa. Il malvivente aveva raggiunto il balcone con una scala. La donna ha provato a gridare per chiedere aiuto ma il ladro, impugnando una bomboletta spray, l'ha minacciata intimandole di non urlare e di consegnargli tutto ciò che di prezioso aveva in casa. La donna tremante di paura si è diretta verso la camera e dopo aver preso un paio di catenine ed altri oggetti preziosi ha consegnato tutto nelle mani del bandito. Una volta arraffato il bottino, il rapinatore è uscito dalla finestra dove aveva posizionato una scala.

L'abitazione della anziana è situata al primo piano. Facile dunque per il malfattore penetrare in quell'appartamento. Con tutta probabilità si tratta di qualcuno che conosceva molto bene i movimenti delle persone che vivevano in quella casa. Sapeva molto bene, ad esempio, che il figlio si alzava molto presto per andare a lavorare e che alle cinque di mattina il malvivente avrebbe avuto via libera. Forte il sospetto che il rapinatore pensando che l'anziana stesse dormendo avesse voluto trafugare oro e soldi con la tecnica del sonnifero. Trovandosi invece la pensionata proprio davanti agli occhi l'aveva minacciata di morte dicendole che avrebbe utilizzato la bomboletta soporifera. Alla pensionata non è rimasto altro da fare che allertare una pattuglia dei carabinieri. I militari intervenuti sul posto, stanno adesso cercando di dare un nome ed un volto al malvivente che ha fatto vivere momenti di terrore alla povera pensionata.

L'INCENDIO

Un altro episodio che ha destato grande paura tra i residenti si è verificato la scorsa notte intorno all'una quando due auto, una moto ed uno scooter sono stati distrutti dalle fiamme. L'incendio si è verificato in viale Spagna, nella zona più comunemente chiamata del Casermone. Ad allertare i carabinieri alcuni residenti delle palazzine Ater che sono stati svegliati dall'odore acre di fumo che proveniva dalla strada. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Uno dei mezzi bruciati appartiene ad un noto pregiudicato di Frosinone. Da informazioni raccolte sembra che anche le vetture fossero in uso alla stessa famiglia. I carabinieri del comando provinciale che si stanno occupando delle indagini, stanno battendo tutte le piste. Compresa quella dell'intimidazione.