Troupe di Striscia La Notizia aggredita a Ceccano, spintonati anche i carabinieri: tre arresti

Troupe di Striscia aggredita a Ceccano, tre arresti. Tensione oggi pomeriggio a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove Moreno Morello e quattro operatori di Striscia la notizia sono stati violentemente aggrediti con pugni, lanci di sassi, bastoni e attrezzi da giardino durante le riprese di un nuovo servizio su 'Sandokan', l'uomo già noto ai telespettatori del Tg satirico per aver truffato il personale dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), vendendo mascherine che non sono mai state spedite (servizio del 15 aprile), e per aver minacciato l'inviato con una scimitarra (servizio del 28 aprile).

L'inviato di Striscia, dopo aver ricevuto altre segnalazioni da cittadini raggirati, oggi pomeriggio è tornato da lui per concludere l'inchiesta, ma 'Sandokan', questa volta supportato da due parenti, ha accolto la troupe del Tg satirico con pugni, lanci di sassi, bastoni e attrezzi da giardino.

«Sono stati momenti di panico. Un mio operatore è finito a terra dopo un pugno e gli aggressori hanno urlato 'Ti uccido!'», ha dichiarato Moreno Morello.

Solo l'arrivo di cinque pattuglie dei carabinieri ha posto fine alla violenta aggressione che si è conclusa con l'arresto dei tre uomini.

I militari della Stazione di Ceccano intervenuti immediatamente hanno cercato di bloccare i facinorosi ma sono stati anche loro strattonati e spintonati. Durante le operazioni, il cane di uno dei tre ha morso alla gamba un maresciallo dei carabinieri strappandogli il pantalone e il calzettone ma senza provocare ferite.

I tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso proprie abitazioni

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA