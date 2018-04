di Gianpiero Pizzuti

Troppi morti , troppi feriti su quelle strade maledette. Soprattutto quelle che dalla Ciociaria portano a Forca D’Acero. Strade piene di curve, strade panoramiche, particolarmente gradite ai motociclisti. Ma gli incidenti sono all’ordine del giorno.

Così due ordinanze emesse dal comune di Villetta Barrea (Aq) hanno mandato in tilt gli appassionati delle due ruote, sia a motore, che a pedali. La prima (1477) parla di “istituire limite di velocità a 30 chilometri orari” sulla S.R. 509 “di Forca d’Acero” dal km. 0+000 al km. 9+600; la seconda (1478) di “Sospensione della circolazione stradale e divieto di transito a veicoli su due ruote” sempre sullo stesso tratto S.R. 509 “di Forca d’Acero” dal km. 0+000 al km. 9+600.

Le due ordinanze, con effetto immediato del 24 aprile 2018, sono state trasmesse alle prefetture di Pescara, L’Aquila, Carabinieri e Polizia di Stato. In esse si legge : «Divieto di transito ai veicoli su due ruote (biciclette e motocicli) lungo S.R. 83 “Marsicana” dal km. 0+000 al km. 75+800; S.R. 509 “di Forca d’Acero” dal km. 0+000 al km. 9+600; S.R. n. 82 “della Valle del Liri”».

In realtà nell’ordinanza sono 22 le strade prese in esame, quasi tutte ricadenti nel territorio abruzzese, ma due in particolare interessano i confini ciociari all’interno del Parco Nazionale D’Abruzzo. « Il tutto - si legge nell’ordinanza - a seguito di un diffuso degrado, cedimenti strutturali locali dei piani viabili e numerose buche sparse sulle tratte, si è reso necessario la chiusura di strade provinciali, poiché ne consegue un pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto per i veicoli a due ruote».

Sul passo che segna il confine tra Lazio ed Abruzzo, conosciuto come Forca D’Acero l’amministrazione Provinciale dell’Aquila scrive : «Lungo la S.R. 509 “ Forca D’Acero” il piano viabile ha subito evidenti cedimenti strutturali ed avvallamenti, nonché numerose buche che pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale ed è stato rilevato che per il tratto in questione non è possibile garantire nell’immediato un ripristino del piano viabile».

Stesso discorso per la S.R. n. 82 “della Valle del Liri”, ex Avezzano-Arce. Anche qui per un tratto che si estende dal km. 1+100 al km. 47+700 doppia ordinanza, limite a 30 chilometri orari e divieto di transito a bici e motocicli.

