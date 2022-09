Sabato 17 Settembre 2022, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 08:32

Tante zone della città al buio a Frosinone. Non si tratta però di una scelta mirata comunale per contrastare il rincaro energetico, ma di guasti mai riparati. La manutenzione della pubblica illuminazione, da qualche anno, non è più a carico del Comune, ma della società Engie che, attraverso un project financing, si è aggiudicata la gara per la manutenzione del servizio.

L'affidamento della pubblica illuminazione ad un privato, oltre al risparmio sui costi, avrebbe dovuto dare anche maggiori garanzie per la manutenzione e quindi la sostituzione di tutti i punti luce vecchi con le lampade a led ed un pronto intervento da parte dei privati entro 48/72 ore dalla segnalazione di eventuali guasti. Aspetti sui quali la gestione pubblica si era rivelata totalmente fallimentare.

La nuova gestione era partita con il piede giusto. Tutto ha funzionato come doveva. Ora però a distanza di qualche anno e stando alle proteste ed ai reclami presentati da numerosi cittadini il pronto intervento tutto è tranne che pronto.

I CASI PIÙ EMBLEMATICI

Emblematico è il caso di via Firenze dove i lampioni del primissimo tratto di strada, dallo scorso inverno, non funzionano più. Risultato: il primo tratto dell'arteria è all'oscuro con tutti i pericoli per i pedoni (in quel tratto mancano anche i marciapiedi) sia nella sicurezza stradale che per l'incolumità personale. La causa del guasto è dovuto a dei lavori eseguiti per i sottosistemi che hanno danneggiato i cavi elettrici. Un guasto un po' più complesso della semplice sostituzione di una lampada. Ma è normale che in sette mesi il problema ancora non sia stato risolto? Altro caso in via Garibaldi dove da giorni quattro lampioni non funzionano e nessuno ha provveduto alla riparazione. Casi analoghi, qua e là sparsi in città, ce ne sono di diversi.

COSA PREVEDE L'APPALTO

Una situazione nota anche all'amministrazione comunale come conferma lo stesso assessore alla Manutenzione, Angelo Retrosi: «Abbiamo una serie di segnalazioni che ci provengono dai cittadini su disfunzioni della pubblica illuminazione. L'intervento di manutenzione deve tornare ad essere tempestivo altrimenti applicheremo il capitolato con le sanzioni previste in caso di inadempimento da parte del gestore stesso».

Frosinone conta 8400 pali di illuminazione e nel capitolato di gara la società che ha ottenuto in gestione il servizio della pubblica illuminazione aveva anche garantito una nuova pittura (con diversi colori in base alle zone della città) dei pali dell'illuminazione, spesso arrugginiti. Che fine ha fatto questa promessa? Infine non si può non considerare i pali semi divelti o pericolosamente piegati a causa di incidenti stradali o forti eventi naturali come l'ultimo caso segnalato in Corso Lazio. Tute situazioni da risolvere con estrema urgenza per garantire l'incolumità pubblica. Non sempre è così.

