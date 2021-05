16 Maggio 2021

Riqualificazione dei Piloni e di Largo Turriziani: avviate le trivellazioni per esaminare la morfologia del sottosuolo. Prima del restyling della piazza e delle storiche arcate di via Alcide De Gasperi questo passaggio tecnico è necessario per capire dove e come intervenire per garantire la staticità del terreno sottoposto ad anni di infiltrazioni e perdite di acqua di notevole entità. Anni in cui all’interno delle arcate l’acqua piovana, ma anche degli scarichi fognari di buona parte del centro storico, scorreva e si perdeva proprio sotto i Piloni trasformandoli in veri stagni dove è sorta una folta vegetazione spontanea. L’obiettivo prioritario è quello di convogliare le acque, anche grazie all’intervento di Acea, e rafforzare il terreno su cui poggia la sovrastante piazza.

«Il progetto Piloni City – ha dichiarato il sindaco Nicola Ottaviani - prevede l’utilizzo dei volumi esistenti senza l’aggiunta di un solo metro cubo in più. Le arcate storiche saranno recuperate, messe in sicurezza e valorizzate. Nel procedere al restyling, sono state privilegiate strutture leggere e non impattanti, mediante l’applicazione di ampie vetrate che comporranno diciotto volte, diciotto ambienti dotati di una zona alta, soppalcata, e di una bassa, a disposizione di professionisti, artigiani e di startup locali. A mezza altezza, tra gli archi, scorrerà un camminamento che rappresenterà un invidiabile punto di osservazione sull’intera valle. Prevista l’installazione, a destra e sinistra del complesso, di due ascensori, oltre alla novità del doppio senso di marcia su via De Gasperi».

Oltre alla riqualificazione l’amministrazione punta a far vivere sette giorni su sette questi spazi. Per questo lancerà una manifestazione di interesse per assegnare questi spazi ad attività commerciali ma soprattutto ad operatori privati (a cominciare dagli artigiani) che potranno fruire di questi luoghi per avviare attività, studi professionali a prezzi calmierati. Oltre alle arcate verrà riqualificato anche Largo Turriziani che diverrà una piazza interamente pedonale ove verrà realizzato un mini anfiteatro per consentire ai cittadini di assistere ad eventi all’aperto.

LA PISCINA DI VIA ADIGE

Intanto da ieri , secondo le indicazioni del governo Draghi, possono riaprire le piscine all’aperto. A Frosinone si attende da anni (circa 20) la riapertura della piscina comunale di via Adige più conosciuta con il nome di piscina Enal. In questi giorni si è provveduto a sistemare le due vasche quella principale lunga 25 metri per 18 di larghezza e profonda 2 metri e quella piccola destinata ai bambini. Nuova anche la pavimentazione del solarium. Ci saranno nuovi spogliatoi ed anche punti di somministrazione di cibi e bevande. Non c’è ancora la data di inaugurazione ma è intenzione dell’amministrazione di tagliare il nastro intorno alla metà di giugno per aprire ufficialmente la stagione balneare in città. La gestione è stata affidata alla cooperativa Nuovaenal che si occuperà della manutenzione per 29 anni prima di restituirla al Comune. Ancora da ufficializzare i biglietti di ingresso che dovrebbero però essere popolari.