16 Marzo 2021

La Certosa di Trisulti torna al territorio e comincia a delinearsi una rete di enti ed associazioni per immaginare un nuovo futuro di gestione condivisa. Il Consiglio di Stato, infatti, ha dichiarato illegittima la presenza dell’associazione sovranista Dignitatis Humanae Institute che, ora, dovrà abbandonare l’abbazia duecentesca dove risiede da ormai tre anni. L’accoglimento del ricorso del Ministero dei Beni Culturali e delle associazioni del territorio da parte del Consiglio di Stato per la revoca della concessione al DHI per la gestione della Certosa è stata accolta con entusiasmo e, in alcuni casi, con stupore.

Fino ad oggi, infatti, tutti i gradi di giudizio avevano dato ragione all’associazione sovranista finanziata dal magnate americano Steve Bannon e c’era un po’ di disincanto in chi, come le associazioni del territorio, aveva marciato più volte sulla Certosa .

LE IDI DI MARZO

«Oggi gli storici ricorderanno questo nefasto giorno: le idi di marzo», ha dichiarato a caldo il presidente dell’associazione sovranista Benjamin Harnwel. «Finora abbiamo vinto sette decisioni legali su sette. Ma, abbiamo appena ricevuto la notizia della sconfitta decretata dal Consiglio di Stato. Stiamo studiando attentamente la sentenza- conclude Harnwell- per il momento non ho molto altro da dire, se non complimentarmi con il Ministero ed i sostenitori locali che pare alla fine abbiano vinto».

LE REAZIONI

Tra i primi a plaudire alla decisione dei giudici amministrativi è il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti: «Via Steve Bannon e i sovranisti. Collaboreremo con il Ministro Franceschini per restituire ai cittadini questo luogo meraviglioso, che vogliamo diventi uno dei simboli della rinascita italiana. La Regione Lazio è a disposizione per cercare una soluzione attraverso l’uso di Fondi europei per far tornare a splendere un simbolo dell’identità e della storia del nostro Paese. La splendida abbazia cistercense potrà essere un luogo propulsore di cultura in cui associazioni locali e collettività avranno la possibilità di valorizzare la propria terra».

A fare eco al governatore del Lazio, il Parlamentare di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, uno tra i pochi ad esser stato sempre presente in tutte le fasi delle proteste, comprese le marce su Trisulti. «Il seguace di Bannon deve lasciare la splendida abbazia di Trisulti- ha dichiarato in una nota- che non diventerà a questo punto la scuola dei sovranisti de noaltri, che ora al massimo potranno andare in qualche resort di Trump. Grazie a coloro che non si sono arresi in questi anni, al cui fianco abbiamo combattuto in questi anni, in Parlamento e nelle strade di fronte ad un’associazione che non aveva i requisiti per poter prendere possesso di un tale bene».

LE ASSOCIAZIONI

Esultano le associazioni che sono state il vero fulcro di questa battaglia e i veri vincitori a cui, oggi, spetta anche l’onere di dimostrare che un altro futuro per la Certosa esiste davvero. «Non ci siamo fermati di fronte a due sconfitte processuali intermedie - afferma su tutti Daniela Bianchi - sapevamo che quello che conta è sempre l’ultima parola. Non è stata solo una battaglia politica, è stata soprattutto una battaglia di legalità e civiltà per la cultura e per i beni culturali. Ora al lavoro per la costruzione di un Patto Territoriale di Responsabilità Sociale. Grazie ai Cittadini e alle Cittadine, grazie ai Legali che ci hanno sostenuto, grazie ai giornalisti e alle giornaliste». Sulla centralità che dovranno avere le istituzioni locali nel futuro della Certosa torna anche il consigliere regionale Sara Battisti: «Ora, come Regione e in accordo con il Ministero dobbiamo metterci subito al lavoro per la valorizzazione del monastero, al fine di renderlo fruibile a tutti».