GIUSTIZIA

Il Consiglio superiore della magistratura potenzia i tribunali e le procure di Frosinone e Cassino. Ben nove saranno i nuovi magistrati che nei prossimi mesi andranno a ricoprire importanti incarichi negli uffici giudiziaria ciociari. Un nuovo assetto del personale dei tribunali e delle procure atteso da tempo e che ora diventa realtà. Sopratutto a Cassino, dove, dal 2012, è stata ridisegnata l'area di competenza territoriale estesa a sette centri del Sud Pontino. I criteri utilizzati per stabilire le sedi sono stati caratterizzati dalla copertura integrale degli uffici medi-piccoli spesso rimasti fuori in favore di tribunali e procure di grandi capoluoghi di provincia.

«Sono state prese in considerazione particolari situazioni di sofferenza note al Consiglio superiore dalla magistratura», si legge nella delibera. Vale a dire uffici giudiziari in particolare sofferenza per il contesto territoriale e per precedenti e prolungate scoperture di personale.

Nella delibera dell'11 luglio scorso approvata dal plenum del Csm sono 347 le sedi assegnate ai nuovi magistrati. Nel distretto della Corte d'appello di Roma sono 18, così suddivise: giudice tribunale Cassino 3 posti, giudice lavoro Cassino 1 posto, sostituto procuratore tribunale Cassino 2 posti, giudice tribunale Frosinone 1 posto, magistrato sorveglianza Frosinone 1 posto, sostituto procuratore tribunale Frosinone 1 posto, giudice lavoro Latina 2 posti, sostituto tribunale Latina 1 posto, giudice tribunale Rieti 3 posti, giudice tribunale Tivoli 2 posti, giudice lavoro Tivoli 1 posto. Su 18 assegnazioni, ben nove sono state destinate agli uffici giudiziari (tribunale e procura) di Frosinone e Cassino.

Dei nove magistrati, sei saranno destinati a Cassino, dove negli ultimi anni c'è stata una particolare sofferenza soprattutto in procura con l'estensione territoriale al Sud Pontino. Attualmente i sostituti procuratori, che trattano oltre mille fascicoli a testa in un anno, sono 7: Alfredo Mattei, Beatrice Siravo, Roberto Bulgarini Nomi, Arianna Armanini, Emanuele De Franco, Marina Marra e Chiara D'Orefice. Tutti coordinati dal procuratore capo Luciano D'Emmanuele. Tra qualche mese la dottoressa Arianna Armanini sarà destinata ad altro ufficio giudiziario del Lazio, ma ci sarà comunque la piena pianta organica: otto pubblici ministeri più il procuratore capo.

Potenziato anche al tribunale, dove il presidente Massimo Capurso, ormai da tempo, porta avanti una decisa linea per ottenere, in ogni settore, la piena pianta organica. Al momento le uniche sofferenze sono state più volte messe in risalto per l'ufficio gip.

Tre nuovi magistrati anche al tribunale di Frosinone. Un nuovo sostituito in Procura, che si unirà ai colleghi Adolfo Coletta, Alessandro Di Cicco, Vittorio Misiti, Barbara Trotta, Monica Montemerani e Samuel Amari. Con la nuova assegnazione saranno sette pubblici ministeri più il procuratore capo Giuseppe De Falco. Nella giornata di ieri i nuovi magistrati sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Mattarella e oggi, in base alla graduatoria, sceglieranno le sedi, per cui a breve si conosceranno i nomi dei nuovi magistrati che arriveranno in provincia di Frosinone.



Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:01



