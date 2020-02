Stavano vendendo statuette di Padre

Pio di Pietrelcina sostenendo falsamente di essere stati

autorizzati dal parroco. Si tratta di due cittadini campani

giunti nel centro storico di Trevi del Lazio proponendo con

insistenza e prepotenza agli anziani l'acquisto dei

manufatti. Tentativi di vendite aggressive tali che qualcuno

ha informato i carabinieri i quali hanno fermato e

identificato i due: un 51enne, già noto per furto in

abitazione, truffe, resistenza a pubblico ufficiale ed un

21enne, pregiudicato per reati per estorsione, resistenza a

pubblico ufficiale, lesioni personali, stupefacenti e guida

senza patente. Nei loro confronti è stata inoltrata la

proposta per l'irrogazione della misura di prevenzione del

rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di

ritorno nel comune di Trevi nel Lazio per tre anni.