Treni, domani riprenderà la regolare circolazione della linea Roma-Frosinone-Cassino

Ultimo aggiornamento: 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani mattina, 27 marzo, alle ore 5.00, riprenderà la regolare circolazione ferroviaria fra Ciampino e Colleferro, sulla linea Roma-Cassino. Lo rende noto Trenitalia. I tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici hanno terminato i lavori di ripristino e di messa in sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria dopo gli ingenti danni provocati dal deragliamento di un treno merci avvenuto domenica mattina.Oggi è stata un'altra giornata di passione per i pendolari ciociari. Dalle 5 alle 9 sarà è stato garantito il 70% dei collegamenti regionali diretti a Roma; quelli da Roma saranno effettuati con bus sostitutivi; · dalle 16 alle 20, invece, è circolato il 50% dei treni in partenza da Roma verso Sud; quelli verso Roma sono stati effettuati con bus sostitutivi; nella restante parte della giornata, dalle ore 9 alle ore 16, i servizi saranno effettuati con bus sostitutivi. I treni a media e lunga percorrenza viaggeranno sulla linea Roma-Napoli, via Formia.