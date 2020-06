Da oggi Frosinone e Cassino saranno più vicini a Roma, ma anche a Napoli, Firenze, Bologna, Milano. Da questa mattina il capoluogo ciociaro e la città martire saranno collegati alla linea dell’alta velocità.

Il primo Frecciarossa, il numero 9348, passerà alle 6.05 a Cassino e alle 6:34 a Frosinone in direzione Roma. Poi nel pomeriggio, prima del passaggio del treno in direzione Napoli alle 17.41 a Frosinone, ci sarà la cerimonia alla presenza delle autorità.

Al suo arrivo il treno farà saltare simbolicamente due birilli, per inaugurare la nuova fermata a Frosinone. Dalla tratta Roma-Napoli in territorio di Sgurgola il Frecciarossa devierà per la vecchia linea Cassino passando per alla stazione di piazzale Kambo e quindi proseguire verso la città martire dove è prevista un’altra cerimonia alle 18.

Tra i passeggeri ci sarà l’assessore del Comune capoluogo al Patrimonio, Pasquale Cirillo, che è riuscito ad accaparrarsi il primo e storico biglietto del Frecciarossa Roma-Frosinone. Pare che siano una cinquantina quelli come lui che in totale hanno acquistato il biglietto.

LEGGI ANCHE ---> FS Italiane, Battisti:

Intanto cresce la voglia di Tav anche al di fuori della provincia. Il gruppo di bus Cialone (che ha anche l’appalto del trasporto pubblico di Frosinone) sta ricevendo numerose segnalazioni di interesse sia dalla provincia di Latina che da quella de L’Aquila per istituire corse ad hoc in corrispondenza con gli orari di arrivo e di partenza dei treni veloci.

Per questo oggi pomeriggio il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, annuncerà anche altre novità ed iniziative che l’amministrazione comunale metterà in campo fin da subito per incrementare i servizi a favore dei futuri ed incrementati utenti. L’amministrazione Ottaviani intanto punta forte sul Consorzio per creare un’azione di marketing efficiente su Roma in grado di attirare sempre più potenziali “clienti” o anche nuovi residenti che dalla Capitale sono alla ricerca di una vita più a misura d’uomo.

LEGGI ANCHE ---> Visita Commissione Ue a cantieri tav Napoli-Bari

A margine della cerimonia di inaugurazione della Tav ci sarà la presentazione della flotta dei bus del nuovo gestore del trasporto pubblico locale Cialone Tour.

Grande attesa anche nella città martire. Sono 157 anni che da Cassino si può andare in treno a Roma o a Napoli viaggiando su convogli più o meno lenti e più o meno comodi ed anche in ritardo. Ma ora, anno 2020, si può viaggiare su treni a 250 chilometri orari, impensabile due secoli fa.

Questo pomeriggio, alle 18, la cerimonia inaugurale del viaggio e del transito si svolgerà all’esterno della stazione per non impedire il traffico dei treni. Sul pannello rosso la scritta:”Frosinone e Cassino, due città nel network dell’alta velocità”.

Sarà il sindaco Enzo Salera a scendere per primo dal treno proveniente da Frosinone e ad accogliere l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti e tutti gli altri ospiti. Quindi il taglio simbolico del nastro e il trasferimento al palco allestito dallo staff tecnico delle ferrovie.

E sarà questa mattina la prima volta, in via ufficiale, dell’utilizzo della interconnessione dalla Tav alla linea lenta Cassino-Roma. All’altezza della stazione Rocca d’Evandro-San Vittore del Lazio il Frecciarossa lascerà i binari veloci per immettersi sulla deviazione, con uno scambiatore di manovra, per la linea tradizionale proveniente da Napoli via Cassino. Un rallentamento che farà perdere dei minuti che poi saranno recuperati lungo il percorso. E stessa cosa avverrà dopo Frosinone, quando all’altezza di Sgurgola il Frecciarossa rientrerà sull’Alta velocità lasciando i binari lenti. La ferrovia Roma-Cassino-Napoli venne costruita tra il 1843 e il 1863, ossia prima che fosse compiuta l’unificazione d’Italia.

LEGGI ANCHE ---> Atlantia, il premier in campo: il vertice con De Micheli e lo spiraglio sul prestito

Secondo le cronache dell’epoca alla partenza del primo treno da Cassino per Roma ci fu una grande festa per la novità che permetteva di andare a Roma in maniera “veloce” e più comodi rispetto alle carrozze trainate dai cavalli. Ed oggi la festa si ripeterà per un altro evento importante. Si potrà andare nella capitale con un’ora e 10 minuti, al prezzo, però, di 21,90 euro. Con la linea normale il biglietto costa appena 8,40 euro. L’attuale linea è stata completamente elettrificata nel 1976.

Intanto i sindaci di 14 comuni (Aquino, Arce, Arpino, Cassino, Castrocielo, Ceprano, Colfelice, Fontana Liri, Isola del Liri, Piedimonte San Germano, Roccadarce, Roccasecca, Santopadre, Sora) e le associazioni Appasiferrati e “Comitato Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca” hanno inviato una richiesta a Trenitalia per chiedere la riprogrammazione degli orari della linea ferroviaria Cassino-Roccasecca-Avezzano con le fermate della Tav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA