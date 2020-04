«Nessuna polemica, andremo avanti con il nostro progetto e con il nostro tavolo tecnico per avere anche a Cassino un’altra stazione sulla linea ferroviaria ad alta velocità a beneficio dei comuni del Lazio meridionale».

Lo sostiene il sindaco di Cassino Enzo Salera il quale annuncia subito un confronto tra i sindaci della Consulta dei comuni del cassinate con il rettore dell’Università Giovanni Betta che aveva avviato uno studio di fattibilità sul progetto Tav.

Il tavolo tecnico - Comunque sono delusi gli amministratori dei comuni del sud della provincia, ma soddisfatti dei due treni veloci con fermate a Cassino e Frosinone. La stazione a Cassino a metà strada tra Napoli e Roma, sostengono i sindaci, avrebbe favorito una vasta utenza non solo del basso Lazio ma anche dell’alto casertano, dell’alto Molise e dell’Abruzzo nonché della val Comino e del sud pontino, oltre 150 mila abitanti.

Cosilam e Università di Cassino, da qualche anno, avevano avviato un tavolo tecnico con Regione Lazio, Rete Ferrovie Italiane, comuni ed altri enti, tra cui Bpc, per un progetto di potenziamento della linea Cassino-Roma, soprattutto dell’Alta Velocità, con una stazione a Roccasecca o a Cassino e un nuovo casello dell’A1 sempre a Roccasecca a servizio del polo della ceramica (Saxagres).

Lo studio di fattibilità - «Secondo lo studio di fattibilità - osserva il sindaco Salera - avrebbe avuto più senso realizzare la stazione a Cassino e non a Ferentino più prossimo a Termini. Comunque va bene così, ma noi d’accordo con il rettore e con i colleghi sindaci, con regione e RFI, punteremo al potenziamento della rete ferroviaria a beneficio dei pendolari e di chi ha necessità di viaggiare con i treni frecciarossa per raggiungere altri centri fuori regione come Milano».

Salera aggiunge: «Aspettiamo di conoscere il prezzo del biglietto, che non potrà essere troppo alto. Al di là di queste problematiche è già un fatto positivo a livello provinciale dei due treni e della stazione con riflessi economici notevoli sul territorio».

La delusione di Abbruzzese - È deluso, in parte, anche l’ex presidente del Cosilam Mario Abbruzzese che aveva avviato due progetti per lo sviluppo dei comuni del Lazio meridionale: il tavolo tecnico per il casello dell’A1 e la stazione della Tav a Roccasecca e la nuova ferrovia da Gaeta a Cassino diretta nel Molise, per migliorare il trasporto viaggiatori e merci dal mar Tirreno all’Adriatico. «La decisione della stazione a Ferentino e dei due treni - dichiara - è un fatto positivo, anche se c’è rammarico per il sud della provincia dove tale progetto era nelle aspettative. Forse ha avuto la meglio la forza politica di quel territorio».



