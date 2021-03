13 Marzo 2021

La tregua è durata tre giorni: il Covid-19 in Ciociara è tornato oltre i livelli di guardia. I segnali di rallentamento, dopo sei giorni di zona rossa, sono deboli e a macchia di leopardo. In una settimana, dal 5 all’11 marzo, ci sono stati 1768 positivi su 17.463 tamponi, un rapporto settimanale poco superiore al 10 per cento. Ma nella giornata di ieri, dopo tre giorni di segnali confortanti, con il rapporto tamponi-nuovi positivi sotto il 10 per cento, appunto, i contagi sono tornati a salire. In particolare su 2264 tamponi eseguiti nella giornata di giovedì sono stati registrati 275 nuovi contagi e 165 negativizzati. Il rapporto tamponi-positivi è risalito, dunque, al 12,54 per cento. Ancora record di contagi nell’area nord-est della Provincia. Maglia nera della giornata a Frosinone con 41 casi. C’è Alatri con 32 casi, Sora 25, Veroli 23 e Isola Liri 17. C’è poi il caso Monte San Giovanni Campano, dove, a due settimane dalla dichiarazione di zona rossa, ieri ci sono stati altri 17 contagiati.

All’elenco dei 22 decessi dall’inizio del mese di marzo, invece, se ne aggiungono due di ieri: si tratta di una donna di 87 anni di Frosinone, e una donna di 69 anni di Cassino.

LE VACCINAZIONI

In Ciociaria sono diverse centinaia i vaccinati con il lotto ABV2856 prodotto da AstraZeneca e ritirato dopo alcune morti sospette. Le dosi, in provincia di Frosinone come in altre parti d’Italia, sono state destinate soprattutto agli appartenenti alle forze dell’ordine e al personale della scuola. Le ultime somministrazioni con il lotto ritirato dall’Agenzia italiana del farmaco, risalgono alla metà/fine febbraio. Oltre 20 giorni fa e nessuna delle persone alle quali è stato inoculato ha segnalato reazioni avverse, se non quelle comuni a tutte le tipologie di vaccini (febbre, spossatezza e brividi di freddo).

LE RASSICURAZIONI

La direttrice generale dell’Asl di Frosinone ha rassicurato, anche perché al momento, come chiarito ieri pomeriggio dal premier Mario Draghi, non ci sono correlazioni certe tra le morti e le somministrazioni delle dosi ritirate. Una piena rassicurazione sulla validità e sicurezza del vaccino anglo-svedese.

«Le dosi di vaccino ritirato - ha spiegato la direttrice dell’Asl D’Alessandro - sono state somministrate, ma diverse settimane fa e non ci sono state segnalate reazione particolari».

La notizia del ritiro delle dosi, tuttavia, non ha scoraggiato i cittadini, nelle ultime 48 ore non ci sono state rinunce ai centri vaccinali. L’Asl per far fronte alla terza ondata che dovrebbe raggiungere il picco in questi giorni, ha proceduto alla rimodulazione dei posti letto.

Sono 220 i posti disponibili in provincia di Frosinone, nei due ospedali Covid. All’ospedale Spaziani di Frosinone, sono attivi 150 posti letto Covid. Così suddivisi: Medicina 38, dialisi 2, medicina d’urgenza 26, malattie infettive 34. La novità è che Medicina ex ospedale di Alatri, che si trova al quarto piano dello Spaziani, è stata interamente dedicata ai pazienti Covid con 36 posti letto.

LA TERAPIA INTENSIVA

In terapia intensiva i posti sono 16, di cui sei no-Covid. All’ospedale Santa Scolastica di Cassino, il piano per affrontare il Covid è di 70 posti letto. Così suddivisi: Geriatria 16 posti, Medicina 28, pneumologia 12, chirurgia d’urgenza Covid area pneumologica 4. La terapia intensiva a Cassino conta 8 posti, tutti dedicati ai malati Covid. Resta no-Covid il reparto di Gastroenterologia con 15 posti letto. Ma non si fermano nemmeno i controlli per verificare il rispetto delle disposizione imposte dalla zona rossa.

LE DENUNCE

Sei le persone sanzionate nelle ultime 24 ore tra Ceprano e San Giorgio a Liri, tutte sorprese per le vie dei rispettivi centri, senza alcun valido motivo collegato a questione di salute, di lavoro o di necessità.