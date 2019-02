Travolti da un muro, oggi i funerali di uno dei pensionati morti: il ferito è ancora grave

È il momento del dolore per le famiglie di Carlo Diana 73 anni di Alvito e Guido Alpassi 71 anni di Veroli, i due amici, pensionati, morti sabato mattina sotto le macerie di un muro di un capannone agricolo, crollato a causa del forte vento.



Ieri mattina il magistrato di turno alla Procura di Cassino, la dottoressa Chiara D’Orefice ha concesso il nulla osta per i funerali. L’ultimo saluto a Carlo Diana ci sarà oggi pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di San Simeone Profeta ad Alvito. A Veroli, invece, la famiglia Alpassi non ha ancora ricevuto il nulla-osta della magistratura per cui i funerali, probabilmente, si terranno domani, a San Vito.

A preoccupare sono le condizioni di Vincenzo Diana, 76enne fratello di Carlo, anch’esso rimasto vittima del crollo. L’uomo si trova in ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità di Sora e lotta tra la vita e la morte a causa delle lesioni interne. Ferito in maniera lieve anche un quarto pensionato, Franco Zeppieri 69anni di Veroli.

I carabinieri di Sora stanno ricostruendo l’accaduto per stabilire eventuali responsabilità. In più per verificare le condizioni strutturali del muro stesso. I quattro pensionati, amici di vecchia data, sabato mattina si trovavano nel cortile dell’abitazione di Vincenzo Diana, in località Colle Mattarino, per un caffè e per scambiarsi informazioni su capi di bestiame e agricoltura in genere. Poi, quando sono cominciate le raffiche e le ondate di nevischio, si sono riparati sono sotto il muro, ma hanno due di loro hanno trovato la morte.

