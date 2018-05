Trasferta vietata alla tifoseria del Foggia nella partita di domani allo “Stirpe”. Lo ha deciso l’Osservatorio sui Pubblici Spettacoli. Il Frosinone Clacio comunica che sono in vendita a partire dalle ore 11 presso i normali canali 1.025 tagliandi del Settore Curva Sud-Ovest al prezzo intero di euro 17,50 (ridotto euro 12,50). I nuovi varchi di accesso per questo settore saranno il 24 e 25. Analogamente verrà posto in vendita anche un esiguo numero di tagliandi di Tribuna.



Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:29



