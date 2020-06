Valcomino, lo spettacolo della transumanza: centinaia di cavalli in marcia verso l'Abruzzo

Prima il suono dei campanacci, poi quello degli zoccoli sull'asfalto. Segnali inequivocabili del transito di una mandria di cavalli. Ieri sera intorno alle 22.40 a Casalvieri in via Mole Nuove è andato in scena lo spettacolo della transumanza.



Centinaia di meravigliosi cavalli con puledri al seguito hanno attraversato la strada provinciale 6 per raggiungere il tratturo che porta ai pascoli delle vicine montagne abruzzesi, una tradizione millenaria che si ripete ogni anno regalando emozioni a grandi e piccini che hanno il privilegio di assistervi. Qualche automobilista è rimasto interdetto e si è fermato al lato della carreggiata per far transitare in sicurezza i bellissimi equini. Ultimo aggiornamento: 09:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA