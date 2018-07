di Roberta Pugliesi

Tragico incidente stradale questa mattina alle 05.20 lungo la superstrada Sora - Frosinone in prossimità dello svincolo per Veroli. A perdere la vita un operaio 44enne di Arpino, Daniele Baldassini che si stava recando insieme ad altre due persone di Sora, un uomo ed una donna, allo stabilimento Klopman. L’uomo arpinate, padre di due figli, sarebbe deceduto sul colpo, meno gravi gli altri due occupanti che sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale di Latina. Sul posto oltre al 118 i carabinieri della radiomobile che hanno effettuato rilievi ed i vigili del fuoco.

Martedì 17 Luglio 2018



