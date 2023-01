Venerdì 20 Gennaio 2023, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:25

Si terranno questa mattina alle ore 11.45 a Cassino, nella chiesa di San Pietro, i funerali di Francesco Giorgio, l'ex ferroviere di 63 anni che domenica ha perso la vita sui monti della Città Martire, nei pressi dell'Albaneta, durante una battuta di caccia al cinghiale.

Ieri mattina, dopo un'attesa lunga quattro giorni, la salma è stata consegnata ai familiari ed è stata allestita la camera ardente all'ospedale Santa Scolastica di Cassino per permettere a tutti gli amici dell'ex ferroviere di Solfegna Cantoni di portare l'ultimo saluto e la vicinanza ai familiari della vittima. E questa mattina è proprio dall'obitorio del nosocomio cassinate che partirà il corteo funebre prima delle esequie che saranno poi celebrate nella chiesa del quartiere Colosseo a Cassino. All'ospedale Santa Scolastica resta intanto ricoverato l'amico di Francesco Giorgio: colui che, stando ad una prima ricostruzione degli investigatori, ha premuto il grilletto che si è conficcato nella tempia del malcapitato senza dargli scampo, così come ha confermato l'esame autoptico che si è svolto nella giornata di mercoledì.

Ancora non è chiaro se l'uomo, iscritto nel registro degli indagati, abbia sparato credendo di colpire un cinghiale oppure se il colpo sia invece partito in maniera accidentale. Il sessantenne di Cassino non è ancora stato ascoltato dagli investigatori in quanto ancora sotto stato di choc. Nei primi giorni dopo l'accaduto non è stato in grado neanche di firmare la notifica relativa all'atto che lo vede indagato, al punto che l'autopsia sul corpo di Francesco Giorgio è slittata di 24 ore. Tanti i messaggi di cordoglio che in questi giorni sono arrivati alla famiglia da parte di amici del posto ed associazioni di cacciatori. C'è però anche chi, come la sezione Ansmi, ha preso spunto dall'accaduto per scrivere al prefetto di Frosinone chiedendo di vietare la caccia al cinghiale nell'area dell'Albaneta, Cavendish Road, Orsaia e Monterotondo, in quanto si tratta di zone - viene evidenziato nella missiva - che vengono spesse volte attraversate da escursionisti.