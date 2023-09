Martedì 12 Settembre 2023, 07:03

Rivoluzione viaria allo Scalo. Sensi unici invertiti, strade che diventano a doppio senso di circolazione, divieti. Da ieri è partita questa nuova sperimentazione nella zona della stazione. Obiettivo dichiarato dall'amministrazione Mastrangeli agevolare la mobilità in considerazione degli importanti lavori di riqualificazione che coinvolgono il quartiere. Vediamo cosa cambia. Il tratto di via Verdi tra via Giacomo Puccini e piazzale Alessandro Kambo diverrà a doppio senso di marcia. Le auto provenienti da via Verdi quindi potranno scegliere se svoltare a destra e proseguire per via Puccini come accade oggi oppure andare dritto sino alla stazione senza dover necessariamente compiere il lungo giro via Don Minzoni, via Mascagni, via Monteverdi. Doppio senso di marcia anche tra piazzale Kambo e la chiesa Sacra Famiglia con l'inversione del senso unico in via Claudio Monteverdi fino all'intersezione con via Pietro Mascagni. Ieri ed oggi sono stati istituiti i divieti di sosta con rimozione in via Giuseppe Verdi, tratto compreso tra il ponte sul fiume Cosa e piazzale Alessandro Kambo; in piazzale Alessandro Kambo; in via don Giovanni Minzoni, tratto tra piazzale Alessandro Kambo e via Claudio Monteverdi; in via Claudio Monteverdi, tratto tra la chiesa della Sacra Famiglia e via Pietro Mascagni; in via Licinio Refice, tratto compreso tra Linea Oro e piazza Sandro Pertini. «Tramite ordinanza ha dichiarato l'assessore alla Polizia locale e Viabilità, Maria Rosaria Rotondi è stata istituita, in via sperimentale, questa nuova regolamentazione della circolazione veicolare che vuole dare la possibilità, per coloro che si trovino a percorrere via Verdi in direzione Scalo, di non dover obbligatoriamente seguire il percorso su via Puccini e via Fontana Unica, ma di scegliere, in via alternativa, la soluzione che viene introdotta, con cui percorrere il tratto di fronte alla stazione e risalire da via Monteverdi, raggiungendo velocemente il centro città o l'ex Monti Lepini».

Nelle prossime settimane si capirà se questa rivoluzione viaria avrà apportato o meno le giuste soluzioni al caotico traffico del quartiere. Di certo le maggiori perplessità sono sui tempi scelti dall'amministrazione per realizzare questa rivoluzione: «Non era il momento di rivoluzionare il traffico nei giorni di apertura delle scuole, che sono i più caotici dell'anno - dichiara Monica, una residente della zona -. Abbiamo avuto un'estate intera per farlo e per abituare le persone alla nuova viabilità ed invece hanno scelto il periodo peggiore. Tra il traffico caotico e automobilisti che saranno disorientati, immagino il caos che si determinerà nei prossimi giorni». Altra questione riguarda i tanti lavori in corso sempre nel quartiere: diversi tratti di strade rovinate dal passaggio della fibra ottica si stanno riasfaltando, ma soprattutto ancora non sono stati rimossi i famosi cordoli della ciclabile di via Puccini. «Ancora una volta è mancata la programmazione dicono in coro alcuni commercianti della zona una volta eliminati i cordoli su via Fontana Unica perché non hanno proseguito i lavori quando la città era priva di traffico e vuota per ferie? Hanno aspettato la ripresa della scuola e il traffico caotico per iniziare i lavori». Viabilità e mobilità restano le spine del fianco di questa amministrazione, pronta a giocarsi la propria credibilità su questi temi.