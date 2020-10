© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una città ostaggio del traffico. Da quando hanno riaperto le scuole l’incubo traffico, a Frosinone , è tornato drammaticamente di attualità.Negli orari di entrata e uscita degli studenti la paralisi della viabilità è assicurata. A volte per percorrere pochi metri occorrono anche 30 minuti. Ieri altra giornata infernale sotto il profilo viario. Ancora una volta a in tilt è andato il traffico nel centro storico.Intorno alle 9 del mattino un’auto parcheggiata male tra via Sellari e via Paleario ha bloccato il passaggio di un bus navetta. Ciò ha reso necessario l’intervento della polizia locale che, impossibilitata ad arrivare sul posto dal senso di marcia (in quanto tutto bloccato) ha dovuto percorrere via Paleario contro mano a sirene spiegate. La fila delle auto ovviamente ha interessato tutta la zona di San Gerardo e via Fosse Ardeatine. E proprio su questa strada, da quando hanno riaperto le scuole si verificano intoppi micidiali. Basta un’auto parcheggiata in doppia fila e l’arteria diventa un imbuto senza via di uscita.La presenza di due grandi scuole, l’elementare Dante Alighieri e la media Ricciotti, porta ogni mattina centinaia di genitori ad accompagnare i propri figli a scuola. I parcheggi non sono sufficienti per tutti e così chi magari arriva in ritardo parcheggia in divieto di sosta o in doppia fila intralciando la viabilità.Il traffico arriva ad interessare tutto l’incrocio di Sant’Antonio con code che coprono tutta viale Napoli fin quasi alla Casilina sud, viale America Latina dall’altezza del bar Ricci e via Firenze. Ma sono anche altri i punti della città che ogni giorno vanno in tilt in concomitanza con l’entrata e l’uscita dalle scuole. Nel quartiere Scalo, in particolare, in via Verdi e via Puccini si determinano lunghe che arrivano sino alla fine di via America Latina, oppure dal sottopasso della stazione. Basta capitarci nell’ora sbagliata ed ecco che l’imbottigliamento è assicurato.I PUNTI CALDINel quartiere De Matthaeis la scuola ubicata nell’omonima via con una strada stretta comporta ingorghi in tutta l’area circostante.Altre criticità si verificano anche in via Mastruccia all’altezza della scuola Aldo Moro, viale Tevere davanti alla Maiuri o ai Cavoni quando su viale Madrid sino a via Tomamso Landolfi la situazione diventa caotica in prossimità della scuola elementare.E ancora: in viale America Latina davanti l’Ignazio De Luca. Una situazione vecchia che quest’anno è peggiorata per via delle norme anticovid.IL DIVIETO DI ENTRARECausa pandemia, i genitori infatti non possono entrare negli atri e piazzole antistanti le scuole e così stazionano in mezzo alla strada determinando restringimenti della carreggiata. Per questo motivo il comandante dei vigili, Mauro Donato , chiederà un incontro urgente con i dirigenti scolastici "In settimana – afferma - chiederò un incontro con i presidi delle varie scuole per ridurre l’impatto di queste norme anti covid. Dobbiamo fare in modo che in strada non ci siano assembramenti di persone".Il problema però non è legato solo alle restrizioni Covid 19: A determinare questo caos – aggiunge il colonnello Donato - sono però anche molte cattive abitudini dei cittadini che pretendono di arrivare con l’auto fin quasi dentro la scuola, dentro i negozi o gli uffici. Non è vero che i parcheggi non ci sono perchè quando ci sono, anche se a pagamento, non vengono utilizzati: vedi il multipiano di viale Mazzini o il nuovo parcheggio della Stazione.