Domenica 9 Giugno 2024, 07:30

Stefano Pellegrini è pronto per una nuova avventura. Il giovane appuntato dei Carabinieri, in servizio a Livorno, nonché studente del corso magistrale di Scienze Motorie all’università di Cassino e del Lazio meridionale, tra pochi giorni, partirà, in sella alla sua bicicletta, per affrontare la NorthCape-Tarifa: la gara ad ultra distanza più lunga al mondo.

Federico Nardin, campione d’Europa U17: al borgo è festa

La gara

Stefano, 36 anni, percorrerà 7.500 km superando un dislivello di 80 metri e toccando ben 15 Stati europei. Da Capo Nord arriverà alla punta estrema della Spagna. Questa volta, però, l’avventura del giovane ciociaro ha una finalità duplice: raccogliere fondi mentre pedala per aiutare la ricerca contro il cancro. I fondi ricavati verranno, poi, donati all’ospedale Mayer di Firenze. Stefano non è nuovo ad avventure di questo tipo. Negli ultimi quattro anni ha percorso migliaia di chilometri attraversando paesaggi mozzafiato e temperature diverse. La passione per la biciletta la scopre dopo un momento doloroso della sua vita. «Lo sport - riferisce - è stata sempre la mia passione qualche anno fa, però, ho scoperto di essere affetto da un tumore maligno. Alla notizia mi è cascato il mondo addosso, ma pur dovendo affrontare quello che mi riservava la malattia – continua – non mi sono abbattuto. Anzi, è stato proprio questo il momento in cui ho sentito un’esigenza maggiore di dover fare qualcosa». Stefano parte per l’Islanda. In 15 giorni di cui 13 sotto una pioggia torrenziale completa il giro dell’isola. Nell’impresa viene seguito da remoto dagli studenti e ricercatori dell’ateneo di Cassino che per tutta la durata del percorso monitorano i parametri di Pellegrini. Uno studio che lo stesso protagonista dell’impresa discuterà in sede di laurea triennale. «Da quel momento è partito tutto» racconta sempre Stefano che aggiunge: «Ho capito che l’ultra ciclismo era la mia vita, iniziando a partecipare gare sia nazionali che internazionali».

Stefano è stato protagonista di gare come la Reace Across Italy e la Coast to Coast America, gara ritenuta la più dura al mondo, che nel 2023 l’ha visto percorrere 6529 km con un dislivello di 58 metri, ottenendo un buon piazzamento. Tra pochi giorni partirà per la Northcape Tarifa una sfida ciclistica che lo vedrà impegnato in due distinte gare, quella fisica e quella sociale per la raccolta fondi. ‘Pedalando per il sorriso dei bambini’ è l’iniziativa con cui intende aiutare i bambini che soffrono. Come partecipare alla gara di beneficenza? Si può donare un importo fisso per ogni chilometro percorso attraverso un link che Pellegrini condividerà sulle sue pagine social e il suo sito. «Ogni pedalata – conclude – sarà una pedalata di speranza per i bambini che soffrono». La gara di solidarietà si concluderà il prossimo 31 luglio, mentre per terminare il tragitto della gara, al giovane di San Giovanni Incarico occorreranno 25 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA