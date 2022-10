Giovedì 13 Ottobre 2022, 09:23

Il marito chiede la separazione e la moglie si trasforma in una stalker. Nei giorni scorsi la donna è stata rinviata a giudizio. L'uomo, un dipendente di un ufficio pubblico residente a Torrice di 45 anni, a causa delle ripetute liti con la coniuge, aveva deciso di separarsi. E siccome il giudice aveva affidato i due figli ancora minorenni all'uomo, gli aveva permesso di vivere nella casa coniugale. Ed era stato proprio questo il motivo che aveva fatto inalberare la donna al punto da assumere atteggiamenti persecutori. La situazione è peggiorata quando l'impiegato ha conosciuto un'altra donna con la quale aveva intrecciato una relazione affettiva. Non appena la ex moglie lo aveva saputo aveva iniziato a minacciare la rivale urlandole sotto al balcone che dove uscire da quella casa perché era lei la moglie e soltanto lei aveva il diritto di poter stare in quell'appartamento con i propri figli. Una volta addirittura, era entrata di nascosto nell'abitazione e dopo aver messo a soqquadro le stanza aveva aperto il rubinetto del bagno provocando un allagamento. Ormai la situazione era diventata così pesante al punto che il 45enne aveva fatto scattare la denuncia ai carabinieri. L'impiegato temeva per la sua incolumità fisica e per quella della sua compagna.

La donna, difesa dall'avvocato Claudia Mancini, ha sempre respinto quelle accuse sostenendo di essere all'oscuro di quello che accadeva in quella casa e lei con quell'allagamento non c'entrava proprio nulla. Sicuramente, avrebbe dichiarato al suo legale di fiducia, qualcuno in famiglia si era dimenticato di chiudere il rubinetto. A suo dire qualsiasi cosa succedesse lì dentro veniva addebitata a lei. Per il pm, al contrario, ci sarebbero gli elementi per dimostrare le sue responsabilità. Da qui la decisione del giudice di rinviarla a giudizio per il reato di stalking. La prima udienza si terrà il prossimo gennaio.

Marina Mingarelli

