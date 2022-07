Toro in un pozzo a Vallecorsa, salvato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, sono intervenuti nella tarda mattinata nel comune di Vallecorsa per recuperare un toro caduto accidentalmente in un pozzo. Per effettuare il recupero, si è reso necessario l'utilizzo di un elicottero dei Viglili del fuoco proveniente dal reparto volo di Ciampino. Dopo aver sedato l'animale, operazione effettuata da un veterinario, i vigili del fuoco si sono calati nel pozzo per imbarcare il bovino per poi essere sollevato dall'elicottero.