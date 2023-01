Tornano le terapie intensive e cresce la pressione sugli ospedali, in Ciociaria il Covid rialza la testa

Il Covid pressa sugli ospedali, ma tornano anche i pazienti nelle terapie intensive. Nel bollettino diramata dall'Asl di Frosinone nella tarda mattina di oggi, 5 gennaio 2023, vengono comunicati 131 nuovi positivi più cinque fuori provincia, su 833 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I negativizzati sono stati 133. Ma crese ancora il numero degli attuali positivi sono 1699.

Il numero totale dei ricoverati Covid è 57, di cui 2 in terapia intensiva, ma ci sono anche altri 14 positivi in attessa di ricovero.

IL DATO REGIONALE

Nel Lazio su 2.500 tamponi molecolari e 10.924 tamponi antigenici per un totale di 13.424 tamponi, sono stati registrati 1.874 nuovi casi positivi (-77), 2 decessi (-5), 700 ricoverati (-11), 27 le terapie intensive (+1) e +280 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,9%.

"In aumento il totale complessivo dei casi registrati su base settimanale +19% e incidenza in aumento a 269 ogni 100 mila abitanti. il valore rt in leggera diminuzione a 0.81", è stato spiegato dalla Regione.