24 Maggio 2021

Le spose tornano sotto la cascata. E questo è uno dei segnali più forti della riapertura dopo i giorno bui della pandemia.

Qualche anno fa lo scatto di due sposi sul ponte Napoli ad Isola del Liri con la cascata Grande a far da sfondo non avrebbe fatto notizia, ma Debora e Niko non sapevano di essere i testimoni di una nuova èra: quella della speranza dopo il buio.

Sabato mattina erano lì a posare per il proprio fotografo, ma quell’abito bianco aveva una luce diversa, di quelle che ti devi fermare a guardare, perché la normalità di questi tempi è un privilegio. Non c’era il consueto corteo di macchine a strombazzare e gli invitati a far da cordone ai due innamorati. Solo i due sposi e il fotografo, gli isolani ci sono abituati, scene quotidiane qualche tempo fa, per cui molti con passo trafelato hanno continuato le loro faccende senza soffermarsi.

Debora e Miko, dopo 5 anni di fidanzamento, si sono detti «si» nella basilica di San Domenico, prima di arrivare sul ponte della cascata Grande del Liri. Lei di Arpino ( di genitori isolani), lui di Monte San Giovanni Campano, hanno scelto di vivere proprio ad Isola del Liri. «Le nozze le avevamo fissate per luglio 2020 – raccontano i due ventinovenni – poi la pandemia ha fatto slittare la data. Quest’inverno eravamo punto e a capo per cui abbiamo deciso per il 22 maggio e per fortuna siamo riusciti a coronare il nostro sogno d’amore».

«Gli inviati erano 25 - commenta il papà della sposa Francesco della Posta, un isolano doc, nato e cresciuto di fianco lo stadio Nazareth – ci siamo attenuti alle disposizioni governative, niente musica, niente balli, niente festa. Abbiamo mangiato distanziati e poi siamo tonati a casa, senza una vera festa, ma va bene così».

I DATI DELLA PANDEMIA

Celebrazioni a parte, ieri è stata una giornata di grande successo per l’open day vaccinale in Ciociaria. Ma ora si parte con le prenotazioni dei vaccini nelle farmacie e si segue il criterio delle fasce d’età, da stamattina potrà prenotare chi ha dai 44 anni in su.

Ieri sono state somministrate altre 1000 dosi di vaccini AstraZeneca ad altrettanti volontari. La due giorni di vaccinazione è terminata a mezzanotte di ieri, per cui i dati completi si conosceranno nella giornata di oggi. Ieri sono rimasti attivi i due hub gestisti dall’Asl, alla Prima Componets di Torrice e al Centro Diagnostico di Arce. Il piano vaccinale proseguirà, poi, con altre fasce d’età. In particolare dal 26 maggio si apre alle prenotazioni per i nati dal 1978 al 1981. Per quel che concerne i contagi ieri su 764, ci sono stati 13 nuovi casi e 43 negativizzati. C’è stato un decesso si tratta di un uomo di 70 anni di Frosinone.