Torna la piena emergenza Covid-19 in Ciociaria: 337 nuovi casi, 187 guariti e nessun decesso. La chiave di lettura, in negativo purtroppo, riguarda l’inversione di tendenza: più guariti che nuovi positivi, registrata tra martedì e mercoledì, è cessata nella giornata di ieri. Nei singoli centri è da registrare ancora un record di contagi a Sora, dove ci sono stati 25 nuovi casi e 16 guariti, a Cassino 20 casi e 10 guariti, Alatri 14 casi e 18 guariti, Isola del Liri 13 casi e 1 guarito, Anagni 12 casi e 6 guariti, Ferentino 12 casi e 1 guarito, Frosinone 11 casi e 12 guariti, Veroli 9 casi e 7 guariti e Pontecorvo 9 casi e 1 guarito. A Frosinone è operativa la tenda pre-triage all’ospedale Spaziani. “In soli sette giorni - ha spiegato la consigliera regionale Sara Battisti - un reparto pre-triage allestito grazie alla tenacia del nuovo direttore generale Pierpaola D’Alessandro, di tutto l’apparato amministrativo e sanitario della Asl e dello Spaziani di Frosinone. Si dimostra che la collaborazione tra Istituzioni e azienda sanitaria e una dirigenza solida possono cambiare rapidamente l’offerta dei servizi sanitari nella Provincia di Frosinone, a favore di tutti i cittadini in questo momento difficile a causa del Covid 19. Agli operatori sanitari tutti il mio sentito ringraziamento". A Cassino, invece, sono operativi i sette posti di terapia intensiva (foto) e i 70 di degenza ordinaria. L’appello dei sindaci. “Mi rivolgo ad alcuni miei concittadini che alla stessa ora e nello stesso luogo se ne infischiano delle leggi di cui le persone di buona creanza hanno massimo rispetto. Non è certo che per un pugno di voti eviterò di adottare altri provvedimenti”, sono state le bacchettate del sindaco di Pastena ai propri concittadini. A livello regionale sul fronte della tracciabilità stata buona l’adesione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta alla manifestazione di interesse per esecuzione dei tamponi rapidi antigenici. Sono 1.737 i medici di medicina generale che hanno aderito: 143 nell’Asl di Frosinone. L’accordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta prevede l’esecuzione dei tamponi rapidi e i certificati di fine quarantena. Nell’intera regione Lazio ci sono stati 2697 casi su 27 mila tamponi. I decessi sono stati 61, mentre i guariti 586. Nelle province i casi sono stati 708 tredici i decessi nelle ultime 24 ore. A Latina sono stati 183 i nuovi casi e tre decessi, si tratta di persone di 66, 83 e 88 anni con patologie. A Viterbo 92 nuovi casi (quattordici i casi con link a Villa Margherita di Montefiascone dove è in corso l’indagine epidemiologica), e cinque decessi persone di 62, 84, 84, 85 e 100 anni con patologie. A Rieti, infine, i casi sono stati 96 casi e cinque decessi di 74, 75, 88, 91 e 91 anni con patologie.

