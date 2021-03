Torna la neve nei centri montani del nord Ciociaria

Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Piglio... la neve è tornata a imbiancare i Comuni montani situati all'estremo nord della provincia di Frosinone. La perturbazione in atto e la diminuzione delle temperature, scese anche di diversi gradi sotto lo zero in particolare nelle ore notturne, hanno favorito il ritorno della coltre bianca. Una nevicata improvvisa ha fatto accumulare un leggero strato di neve soprattuto a Filettino, il Comune più alto del Lazio, rimpiombato da un giorno all'altro in pieno clima invernale. I fiocchi bianchi sono scesi anche su Trevi nel Lazio, Fiuggi, Piglio e su tutta la catena dei Monti Ernici e Simbruini. Stando alle previsioni, il ritorno del maltempo, dopo una prima metà di marzo assolata e mite, dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA