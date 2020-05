Un 70enne di Anagni è stato

denunciato dalla Guardia di finanza perchè percepiva un

sussidio senza averne diritto. In particolare, l'attività

investigativa, scaturita dal monitoraggio di tutti coloro

che beneficiano della prestazione assistenziale, ha

consentito di rilevare che il 70enne, percepiva una pensione

integrativa di cittadinanza per circa 200 euro al mese per

il periodo a far data da maggio 2019, era legale

rappresentante di ben 9 società e titolare delle quote di

maggioranza, del valore di circa 90mila euro, di altre 7

società, tutte ubicate a Roma. La pensione, quindi, è

stata ottenuta mediante false dichiarazioni all'Inps in

merito a valori e immobiliari posseduti. Per questo l'uomo

è stato denunciato per dichiarazioni false con contestuale

proposta di sequestro preventivo dell'importo illecitamente

percepito.