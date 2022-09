Tir si ribalta a Sant'Elia Fiumerapido, Superstrada invasa dai finocchi

Incidente sulla Superstrada Cassino-Sora. Un tir che trasportava materiale alimentare si è ribaltato e l'arteria a scorrimento veloce è stata invasa dai finocchi. Sul posto, all'altezza del comune di sant'Elia Fiumerapido, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Cassino per fare gli accertamenti del caso.

Nessuna grave conseguenza per l'autista, dalle prime informazioni che trapelano. Come da parassi, è attesa la Asl per il controllo dei beni alimentari trasportati. Inevitabili i disagi alla viabilità in entrambi i sensi di marcia.