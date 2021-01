Frosinone.Tir piomba sul cantiere, due operai gravi

Ferentino- Grave incidente sulla superstrada Ferentino-Sora, nel tratto di strada a cavallo tra Alatri e Ferentino. Un autoarticolato che viaggiava in direzione Sora, per motivi ancora al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Ferentino, coadiuvati dai colleghi del Norm di Anagni, ha travolto due mezzi di lavoro di un cantiere per la pulizia della carreggiata. A pagarne le conseguenze due operai campani che stavano regolarmente effettuando la raccolta delle immondizie accantonate a bordo strada. Un 39enne ed un 37enne sono stati trasportati dal 118 in codice rosso presso gli ospedali di Frosinone e, tramite l'eliambulanza, al Gemelli di Roma. Illesi o quasi l'autista del camion e glui altri due operai che sono rimasti sotto shock. Lunghe file di autoveicoli incolonnati per diverse ore sulla supestrada in direzione Sora, con l'ingresso dal casello di Ferentino chiuso fino a fine lavori di ripristino.

