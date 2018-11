© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico in tilt e strada chiusa al traffico nel tardo pomeriggio di oggi in località Tomacella, via Morolense a Patrica. Per cause al vaglio della Polizia Stradale di Frosinone, un tir proveniente dal Nord Italia e diretto nell'area industriale del centro ernico è uscito fuoristrada finendo nel fango. L'autista, un giovane milanese, a causa del maltempo che si stava abbattendo nella zona con forti piogge e raffiche di vento, ha perso il controllo del mezzo.Il tir aveva appena superato l'incrocio regolato da impianto semaforico della Tomacella, quando carico è finito leggermente fuoristrada in un tratto pieno di fango. L'autosta non è riuscito a spostare l Tir rimasto in bilico in posizione pericolosa. Subito è stato dato l'allarme. Sul posto alcune pattuglie della Polizia Stradale e diverse squadre di vigili del fuoco.Per rimuovere il tir molto pesante si è dovuto togliere tutto il carico del rimorchio consistente in pesanti lastre di alluminio. Poi con l'aiuto di una gru il mezzo è riuscito a riposizionarsi lungo la carreggiata. E' stato ricaricato ed è ripartito. Ma l'operazione ha richiesto diverse ore. Traffico in tilt e strada chiusa al traffico in quel tratto. Solo a tarda sera la circolazione è tornata normale malgrado il maltempo.