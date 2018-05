di Vincenzo Caramadre

Ubriaco alla guida di un Tir semina il panico sulla Superstrada Cassino - Sora: inseguito, fermato e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un autista di origini ucraine che lavora per una ditta di trasporti polacca. Aveva un tasso alcolemico ben oltre la norma: è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

La brutta giornata per gli automobilisti in transito sulla Superstrada 509 per Sora è stata vissuta nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando la centrale operativa dei carabinieri di Cassino è stata subissata di telefonate.

«C’è un Tir impazzito, che scende verso Cassino: fermatelo». Questo il tono, comune, a tutte le telefonate. Gli uomini del capitano Ivan Mastromanno, si sono subito attivati ed hanno raggiunto la Superstrada: all’altezza di Belmonte Castello hanno intercettato il Tir che zigzagava da una corsia all’altra, costringendo i conducenti degli altri mezzi a brusche manovre per evitare l’impatto.

Più volte i carabinieri hanno attentato di fermarlo intimando l’alt all’autista, ma la risposta per almeno 15 chilometri è stata sempre la stessa: continuare per la propria strada.

E’ stato bloccato a Cassino, in direzione autostrada, all’altezza dell’Hotel del Sole.

I carabinieri lo hanno identificato: è 30enne, cittadino ucraino, dipendente di una società di trasporti polacca, trovato in evidente stato di ubriachezza. E’ stato sottoposto alcoltest che fatto emergere un tasso alcolico di quasi sei volte superiore al limite previsto dalla legge. Per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, perché non si è fermato all’alt dei carabinieri. E’ stato denunciato a piede libero per la guida in stato di ebbrezza, gli stata ritirata della patente di guida. Il 30enne, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Cassino in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA