Thomas, domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia

Sarà conferito domani, 4 febbraio, alle 11 l'incarico per l'esame autoptico sul corpo di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri lunedì con un colpo di pistola alla testa. Oggi la salma è stata spostata dall'obitorio del San Camillo a quello del Verano. Il medico legale che effettuerà l'autopsia è Giorgio Bolino dell'università "Sapienza" di Roma. Sarà presente all'atto di conferimento l'avvocato della famiglia di Thomas, Marilena Colagiacomo, che nominerà un consulente di parte. Si saprà domani se l'autopsia si svolgerà subito o nei giorni a seguire. Da questo dipende anche la data del funerale del ragazzo, quando ad Alatri sarà lutto cittadino.

La Procura ha disposto l'autopsia per accertare non tanto le cause del decesso, quanto la traiettoria del proiettile e ogni altro elemento che possa tornare utile per le indagini.