Martedì 13 Giugno 2023, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 09:41

Mentre sulle indagini per l'assassinio di Thomas Bricca non si registra alcuna novità di rilievo, ad Alatri proseguono le iniziative per ricordare il giovane e per dare prospettive ai ragazzi, come promesso dallo zio Lorenzo Sabellico alla piantumazione dell''Albero di Thomas qualche mese addietro.

L'ultima iniziativa simbolica è stata quella dell'infiorata del Corpus Domini, quando un bellissimo tappeto di fiori fatto da amici e parenti del giovane assassinato a gennaio ha rappresentato il logo dell'associazione L'Albero di Thomas nel cuore della città, in piazza Santa Maria Maggiore. In questi giorni zio Lorenzo ha annunciato altre iniziative, la prima delle quali si terrà dal prossimo 26 giugno, in occasione della Giornata nazionale contro la droga. Si tratta di una tre giorni di torneo di calcetto (calcio a cinque) per i giovani di Alatri e non solo, organizzata assieme all'associazione "Radici", Kenaz presso l'oratorio parrocchiale Maria.Ss. Del.Rosario di Mole Bisleti con il patrocinio dell'Anspi (circoli e oratori San Parolo), grazie all'attivismo di don Luca Fanfarillo. Durante la tre giorni, oltre allo sport e al divertimento, ci sarà anche l'occasione per momenti di condivisione e testimonianze sul tema degli stupefacenti. Tra queste quella di Lorenzo Sabellico stesso che racconterà in prima persona come è uscito dal tunnel della droga grazie al supporto della Comunità nel quale è stato ospite per anni. La seconda idea a cui si sta lavorando è "Il cammino di Thomas", sempre in collaborazione con l'associazione Radici che consisterà in una avventura di più giorni per ragazzi immersi nella natura. Servirà, secondo le intenzioni degli organizzatori, a mostrare loro cosa è importante fare a livello interiore, lavorare su se stessi, riflettere ma anche superare le difficoltà come il caldo, la mancanza di comodità e magari stare senza connessione e social per un po' facendo prevalere il senso di unione, condivisione e comunità.

IL CONFRONTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul fronte delle proteste per sollecitare le indagini, la famiglia ieri pomeriggio ha incontrato i propri legali con i quali ha fatto il punto sulle indagini e giovedì è fissata una seconda riunione per capire se le indagini siano finalmente ad una svolta. Confermata la volontà di organizzare una manifestazione di qualche genere, forse sotto la sede della Procura di Frosinone proprio la settimana prossima, con l'intento di far presente la necessità di essere aggiornati e di arrivare a qualcosa di concreto in tempi ragionevoli.