Alatri, è il giorno della fiaccolata e del grande murales per Thomas

Oggi Alatri sfilerà per il centro storico ricordando Thomas Bricca, ucciso con un colpo di pistola oltre tre mesi fa. Un omicidio ancora senza uno o più responsabili.

E questa è la motivazione che ha spinto ancora una volta la famiglia del giovane, soprattutto mamma Federica e zio Lorenzo, a chiamare a raccolta amici, parenti e la cittadinanza per far sentire la propria voce alle istituzioni. Le indagini, infatti, procedono ma sono passati mesi e la famiglia teme che sia troppo tardi così fa un ultimo appello alla Procura e alle istituzioni in generale affinché si trovi la svolta giudiziaria. L'appuntamento, rimandato dalla scorsa domenica per via del maltempo, è per oggi alle 18 in piazza Santa Maria Maggiore con l'invito per tutti a portare con sé una luce, un lume, una candela. La fiaccolata ricalcherà lo stesso percorso fatto già mesi addietro con le prime due manifestazioni, con l'unica deviazione, quasi certa, sui giardinetti di viale Duca D'Aosta dove è stato piantato l'Albero di Thomas, che dà il nome anche ad un progetto e, in futuro, ad una associazione. E proprio per queste attività rivolte ai giovani lanciate da zio Lorenzo, mamma Federica, dagli amici di Thomas e dalle associazioni del territorio (tra cui la squadra di calcio locale), ieri è stato pubblicato e presentato per la prima volta il logo dell'Albero di Thomas con radici ben profonde, un cuore rosso pulsante al centro e sopra tante foglie verdi che rappresentano i giovani e la speranza che da essi arriva. Il logo è stato realizzato gratuitamente dalla tipografia Acropoli che è una delle realtà che si è messa al fianco della famiglia che ringrazia tutti quanti collaborano e tengono viva l'attenzione sul caso.



Sempre oggi sarà svelato anche il grande murales realizzato sul muro che costeggia la via di ingresso alla città, in zona Cosciano, e voluto da mamma Federica.