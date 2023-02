Thomas Bricca, volantini ad Alatri: «Disprezzo» per l'avvocato che assisterà i presunti assassini

Ad Alatri la "sentenza" è scritta dal primo momento. Tutti indicano nell'unico indagato finora, Mattia Toson, e i suoi congiunti, almeno i mandanti dell'omicidio di Thomas Bricca. Ma la giustizia si ottiene nelle aule dei tribunali e quella più volte richiesta, anche dai familiari di Thomas, dovrà necessariamente passare per un processo. Un procedimento che al momento non sappiamo se e quando inizierà, ma dove inevitabilmente - a garanzia di chi dovesse essere coinvolto - ci saranno degli avvocati difensori.

È proprio a questi che è dedicato un volantino affisso in paese nel quale si afferma: «Egregio avvocato, tutta Alatri prova disprezzo e disgusto riguardo al suo operato (...) la riteniamo una persona cosciente della legge. Per questo inneggiamo alla giustizia che sarà difficile ottenere anche per vostra colpa. Le chiediamo, quindi, di rifletterci attentamente sopra».

Non è noto a chi sia rivolto e chi lo abbia affisso, ma il clima torna a farsi pesante come ai tempi dell'omicidio di Emanuele Morganti quando alcuni avvocati preferirono rinunciare alla difesa proprio per l'aria avversa che si respirava in città.