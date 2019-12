© RIPRODUZIONE RISERVATA

«The Christmas Project» è il titolo del Concerto di Natale che venerdì, alle 18,30, sarà presentato nell’Auditorium “Daniele Paris” del Conservatorio di Frosinone.Protagonista l’Orchestra Pop che presenterà i più bei brani natalizi arrangiati dai maestri Alberto Giraldi, Stefano Caturelli, Paolo Tombolesi, Filippo Faustini e Giampiero Bernardini.L’Orchestra Pop, diretta dal maestro Francesco Negroni, e coordinata con grande dedizione dal maestro Stefano Caturelli, è formata da 50 elementi del Conservatorio. «E’ uno dei nostri vanti - osserva il direttore, maestro Alberto Giraldi - Sono 50 allievi, bravissimi, che presenteranno brani molto noti e graditi dal grande pubblico. Sarà una bella serata di musica».Va detto che tenere in piedi un’orchestra di 50 elementi non è facile per il Conservatorio visto che, di anno in anno, i ragazzi che si diplomano vanno via e devono pertanto essere rimpiazzati da altrettanti giovani. Un ricambio che certo non giova nel corso delle tante prove, necessarie per uno spettacolo di grande livello.