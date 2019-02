Tetti scoperchiati e alberi abbattuti, il Sorano sferzato dal forte vento

Danni e paura a causa del forte vento. Le zone più colpite della provincia di Frosinone sono state il Sorano e la Valle dei Santi. A Sora e Isola Liri le forte raffiche di vento hanno scoperchiato tetti delle abitazioni, divelto insegne pubblicitarie e gazebo.



Nella villa comunale di Sora è stato abbattuto un albero, anche in via Salceto un albero è finito su un'auto parecheggiata per fortuna senza gravi conseguenze. Divelto anche la sbarra di un un passaggio a livello in via Trecce.



Danni anche nella Valle dei Santi, in particolare lungo la strada provinciale tra Sant'Apollinare e San Giorgio a Liri. © RIPRODUZIONE RISERVATA