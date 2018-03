di Maria Laura Lauretti



Ceccano non dimentica la solidarietà e dimostra con i fatti la vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. Con un concerto che ha siglato un patto di amicizia importante, la domenica delle Palme si è trasformata in una speciale giornata all’insegna della musica, apprezzata ed applaudita da un pubblico d’eccezione. Amatrice ha accolto l’associazione socioculturale ‘Il Faro’, il coro ‘Josquin Des Pres’ e l’orchestra ‘Francesco Alviti’ che da Ceccano hanno voluto esprimere in forma solenne il Requiem di W. A. Mozart portando la musica in memoriam delle vittime del terremoto. Un’esibizione che ha commosso ed emozionato i molti partecipanti, visibilmente provati dalle toccanti esibizioni degli artisti, con particolare apprezzamenti rivolti ai solisti Vittoria D’Annibale (soprano) e Cinzia Cristofanilli (soprano), Enrico Talocco (tenore), Alessandro Della Morte (basso) e Alessandra Maura (all’organo), diretti dal Maestro Mauro Gizzi.



L’evento, patrocinato dal Comune di Amatrice e dalla Provincia di Frosinone, si è svolto nella sala del Polo del Gusto dove prima dell’inizio del concerto Pietro Alviti (Orchestra ‘F. Alviti’), Marco Pasin (de ‘Il Faro’) ed Enrico Talocco (Coro ‘Des Pres’) hanno aperto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli abitanti di Amatrice auspicando nuove collaborazioni artistiche.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04



