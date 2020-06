© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verrà pubblicato oggi, o al massimo lunedì, il bando per partecipare al posizionamento di tavoli e sedie all'aperto nell'ambito del progetto La Terrazza del Belvedere. Come anticipato ieri la giunta comunale ha dato il via libera a questa iniziativa volta ad aumentare gli spazi a disposizione di esercenti che somministrano cibi e bevande per rilanciare e rivitalizzare una parte del centro storico. La parte alta di Corso della Repubblica sino a Largo Turriziani e via Maccari diventeranno pedonali dalle 20 all'una di notte nelle serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Chi vorrà potrà ottenere spazi su suolo pubblico a costo zero per allargare all'aperto le proprie attività. I primi cinque giorni di pubblicazione del bando saranno in prelazione ai titolari delle attività del centro. In caso di ulteriore disponibilità di spazi potranno accedere anche esercenti di altre zone.LA PARTENZASi parte i primi giorni di luglio. Unica prescrizione: l'installazione di ombrelloni di color bianco per creare un'uniformità ed un decoro urbano. Proprio stasera, intanto, i commercianti di via Angeloni nel tratto che va dall'arco Campagiorni sino a piazza Valchera hanno invitato i cittadini a riassaporare il gusto di vivere questa zona della città degustando cibi e bevande dei locali ivi presenti. I titolari di queste attività chiedono un'area pedonale anche per questa strada così da poter lavorare senza l'assillo delle auto anche nella vicina via Maccari che potrebbe garantire loro spazi all'aperto per i propri clienti. Nei giorni scorsi hanno inscenato una protesta simbolica (un tavolo con due sedie al centro della strada per qualche minuto) per accendere i fari su questa zona del centro storico. Dal comune ribattono però che non si può chiudere tutto il centro e che lo scorso anno la chiusura di quel tratto di strada fu un flop.IL NODO PARCHEGGIAlcuni commercianti interessati all'iniziativa La terrazza del Belvedere chiedono però al comune rassicurazioni sui parcheggi a disposizione dei cittadini. «Se si chiude da piazzale Vittorio Veneto la strada di Corso della Repubblica dichiara un ristoratore - e si impedisce di arrivare in centro con l'auto, con la presenza delle isole pedonali, trovare un posto auto diventa difficile ed il rischio è che molti ci rinuncino». La presenza del vicino multipiano e il ritorno alla funzionalità prevista per metà luglio dell'ascensore inclinato dovrebbero ovviare a questa problematica sollevata.MERCATO AMERICANOPartenza in chiaroscuro del mercato americano del rione Giardino. Dopo mesi di assenza e qualche polemica ieri è tornato lo storico mercatino dei panni usati. Pochi però gli ambulanti (circa la metà degli aventi diritto ad esporre) e pochi i clienti che hanno passeggiato tra piazza Garibaldi e via Giordano Bruno. Intanto i banconi sono stati distanziati gli uni dagli altri e posti su un unico lato (quello sinistro) per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso. Più di qualche ambulante si è lamentato per le nuove disposizioni, in qualche caso su parti di strada e asfalto con dislivelli scomodi per posizionare i banconi e la presenza di pochi clienti di certo non ha migliorato l'umore degli espositori. Non è stato facile dice Antonio Morini Presidente dell'Associazione Ambulanti Oggi «Inizialmente continua - le giuste preoccupazioni del Sindaco Ottaviani e del vicesindaco Scaccia hanno prevalso, poi dopo una serie di incontri in assessorato, hanno verificato che il prodotto che si pone in vendita è sanificato, igienizzato e garantito dalla Certificazione». Hanno chiesto la predisposizione dei banchi, in Via Giordano Bruno solo da un lato, garantendo così anche il transito dei mezzi di soccorso, a garanzia dei residenti, degli Operatori e dei consumatori stessi.