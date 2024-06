Martedì 4 Giugno 2024, 07:05

Lmdv Capital acquisisce il 71,17% di Acqua e Terme di Fiuggi Spa. Non poteva cominciare sotto auspici migliori l’estate fiuggina con la notizia, appresa ieri, dell’ingresso di un grande gruppo italiano nella società termale. A comprare i tre quarti delle azioni, cedute poco più di un anno fa dal Comune di Fiuggi alla cordata di imprenditori facenti capo a Maurizio Stirpe, è uno dei nomi più importanti del made in Italy. Si tratta della Lmdv Capital, “family office” di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei più giovani imprenditori italiani e quarto figlio del fondatore di Luxottica. Il fondo, in piena espansione nel settore food & beverage e hospitality, ha deciso di investire anche su Fiuggi. «Crediamo fortemente nelle potenzialità di Acqua e Terme di Fiuggi – si legge nel comunicato ai dipendenti della società termale – e siamo determinati a promuovere le sue qualità uniche sia in Italia che all’estero». Si apprende così che per i nuovi investitori Fiuggi «rappresenta un impegno concreto per rilanciare un simbolo dell’eccellenza italiana e sostenere la comunità locale che ha preservato questo patrimonio». Incoraggianti le parole di Leonardo Maria Del Vecchio sulle prospettive imprenditoriali della cittadina termale. «Lmdv Capital è impegnata a seguire da vicino la strategia dei marchi in cui investe, per avere un impatto positivo non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale» - ha dichiarato. «Vediamo in Acqua e Terme di Fiuggi un’acqua dalle proprietà benefiche uniche – ha aggiunto il presidente di Lmdv – da far conoscere al mondo e riscoprire in Italia. I nostri valori coi territori e i valori che li rendono unici sono alla base di ogni nostra decisione». I nuovi titolari di gran parte dello storico marchio dell’acqua che “rompe la pietra” ci hanno tenuto a informare per primi i dipendenti considerati «il cuore pulsante dell’azienda», per «instaurare un dialogo aperto e costruttivo con tutti i collaboratori, per garantire una transizione serena e condivisa e per ascoltare le loro idee e preoccupazioni, lavorando insieme verso un futuro prospero». Come si è arrivati all’ingresso di Del Vecchio nella holding che faceva capo agli imprenditori Maurizio Stirpe, Francesco Borgomeo, Francesco Battisti e Nicola Benedetto? Secondo indiscrezioni il noto imprenditore affiancherebbe Stirpe e probabilmente Nicola Benedetto nella prosecuzione della gestione degli asset più importanti: l’imbottigliamento e gli impianti termali.

La maggioranza delle azioni di Acqua e Terme Fiuggi passa al fondo di Del Vecchio

IL SINDACO

«Nel corso dell’ultima assemblea, che ha approvato il piano industriale da 19,6 milioni di euro – dichiara il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini – abbiamo appreso che c’è stato un passaggio nella titolarità della azioni della holding e un cambiamento nell’assetto del Cda con una variazione della titolarità delle azioni della Salus per Aquam». Ora che è anche il nome del nuovo socio non è più un mistero, si rimase in attesa di conoscere i particolari dell'operazione finanziaria che a Fiuggi è stata appresa con piacevole stupore e comprensibile ottimismo.

IL PROFILO

Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, ha appena 29 anni ed è tra i finanziatori della bibita da giovani Boem, ha investito anche nel mondo dei social network con la piattaforma Wishew ed è entrato di recente nel capitale di Ima, una delle più importanti multinazionali italiane dell’industria e dell’innovazione. Altro campo di affari ma anche una sua personale passione è quella legata alla ristorazione e al business dell’ospitalità.