Tentata violenza sessuale su un'addetta alle pulizie del Ministero, un finanziere agli arresti domiciliari

Vittima di una tentata violenza sessuale e stalking da parte di un finanziere mentre lavorava in un ministero. Lo ha denunciato una donna che lavora nella sede di un ministero come addetta alle pulizie. Per la vicenda è finito agli arresti domiciliari un sottufficiale della Guardia di Finanza con le accuse di stalking e tentata violenza sessuale. La donna nella denuncia racconta di vari episodi avvenuti in più occasioni e sempre all’interno del ministero, dove il militare l’avrebbe pesantemente molestata compiendo anche una serie di atti persecutori.

La Procura di Roma ha richiesto la procedura urgente del codice rosso che scatta in questi casi: il giudice delle indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per il finanziere che ora è nella sua abitazione di Supino (Frosinone). Verrà interrogato nei prossimi giorni, assistito dal suo difensore di fiducia Nicola Ottaviani.