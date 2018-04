di Vincenzo Caramadre

Notte di paura a San Vittore del Lazio: una banda di malviventi ha assaltato un Bed and Breakfast alla periferia del paese. In quattro sotto la minaccia delle pistole, hanno immobilizzato un cliente che dormiva in una stanza e sono scappati via con il suo cellulare. Indagano i carabinieri della Compagnia di Cassino: si cercano quattro stranieri tra il cassinate e l’alto casertano.



Tutto ha avuto inizio intorno alle 2, quando la banda ha fatto irruzione nella struttura ricettiva. Stando al racconto della vittima della rapina, un uomo di Sant’Elia Fiumerapido che aveva preso, per alcune notti una camera nella struttura, ad agire sono stati in quattro, entrati a volto coperto, poche le parole pronunciate ma tutte con un marcato accento straniero. Due di loro avevano in pugno una pistola.



L’uomo dormiva quando i rapinatori hanno fatto irruzione nella sua camera. I malviventi volevano soldi e oggetti di valore, ma lui non aveva nulla e i proprietari non erano nella struttura. I rapinatori hanno insistito, ma alla fine hanno desistito. Prima di andar via, forse per evitare che chiamasse subito le forze dell’ordine, gli hanno preso il cellulare che poi è stato ritrovato davanti alla struttura.



Subito dopo l’assalto l’uomo ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Compagnia di Cassino, agli ordini del capitano Ivan Mastromanno. È stata raccolta la testimonianza della vittima e sono stati eseguiti i rilievi di natura scientifica. Si cerca di capire se i quattro siano arrivati in zona a bordo di qualche auto, per questo si cercano punti di video sorveglianza, per acquisire le immagini.



Le indagini per risalire agli autori del rapina si concentrano nel cassinate e nell’alto casertano, visto che San Vittore è l’ultimo Comune della Ciociaria, sul confine campano.

Una zona a confine assai calda, dove negli ultimi mesi ci sono state almeno tre rapine: due ai danni di altrettanti distributori di carburante di San Vittore del Lazio e l’altra ai danni di una tabaccheria di Cervaro. Le indagini per tutti i colpi dei mesi scorsi le seguono sempre i carabinieri della compagnia di Cassino.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:50



