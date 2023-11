Tentano il furto a Villa Santa Lucia e vengono inseguiti dai carabinieri sulla Cassino-Formia

Tenatno il furto a Villa Santa Lucia e vengono inseguiri dai carabinieri di Ausonia che hanno intercettato i malviventi sulla SS 630, in direzione Formia. Gli occupanti del mezzo, alla vista della paletta, hanno accelerato per far perdere le proprie tracce, venendo aiutati, per questo, dalle pessime condizioni atmosferiche. Immediato è scattato l’inseguimento con contestuale richiesta di ausilio al Comando Pontino, che aveva già inviato diverse pattuglie di rinforzo sull’arteria stradale predisponendo una serie di posti di blocco.

I malviventi, che viaggiavano a bordo di auto di grossa cilindrata, non curanti della pericolosità della sede stradale resa scivolosa dalle abbondanti precipitazioni, hanno effettuato manovre scellerate mettendo a rischio la propria vita nonché quella di altri utenti della strada e degli stessi militari inseguitori.

La fuga si è protratta per diversi chilometri fino ad arrivare nella vicina Formia dove i fuggitivi, essendosi trovati di fronte ad un vero e proprio muro di auto dei Carabinieri, e tallonati dalla pattuglia di Ausonia, sono stati costretti ad imboccare una delle tante stradine secondarie che si immettono sull’arteria principale facendo perdere, così, le proprie tracce.

Nonostante ciò, però, il lavoro di ricerca non si è fermato tanto che, dopo un po’, gli stessi militari impegnati nel dispositivo hanno rinvenuto, abbandonata in località “spiaggia dei sassolini” di Minturno, l’auto utilizzata per la fuga. I malviventi, non avendone avuto il tempo a causa della cinturazione della zona, hanno lasciato il mezzo con ancora all’interno gli attrezzi usati per lo scasso nonché alcuni oggetti proventi, sicuramente, da altri furti. La macchina e il materiale sono stati sottoposti a sequestro per tutti gli accertamenti scientifici, nonché per individuare, per la successiva restituzione, i proprietari del materiale abbandonato in auto. Sono in corso le indagini per l’identificazione di tutti gli individui.

