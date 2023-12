Tentano furto d'auto in una concessionaria di Frosinone, ma prendono le chiavi sbagliate e il colpo fallisce

Più del sistema d’allarme è stato efficace il destino nel far fallire il colpo che una banda aveva progettato all’interno di una concessionaria di auto lungo la via dei Monti Lepini a Frosinone. I ladri avevano studiato tutto nei dettagli: nel cuore della notte scorsa sono arrivati da una strada priva di telecamere ed hanno scavalcato il cancello d’ingresso, mandato in frantumi la finestra dell’ufficio giusto ed aperto l’armadio in cui erano custodite le chiavi delle auto parcheggiate nel piazzale. A quel punto hanno forzato la serratura del cancello d’ingresso, pronti a fuggire con le auto prese dall’area di esposizione. Peccato per loro però che la chiavi arraffate a caso nell’armadio si siano rivelate quelle delle vetture parcheggiate sulla parte più interna del piazzale: per farle uscire avrebbero dovuto spostare prima tutte le altre. Nel frattempo l’allarme aveva iniziato a suonare avvertendo le forze dell’ordine. La banda è dovuta scappare: a piedi e senza bottino, lasciando alle sue spalle soltanto i danni ad ufficio e serratura.